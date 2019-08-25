習慣就好...鱷魚從前面路過 高爾夫球手淡定揮桿

2019-08-25 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國旅行家拉弗蒂（Steel Lafferty）在佛羅里達州奧蘭多一處高爾夫球場打球時，竟然有7英尺（約2.1公尺）鱷魚從前方走過，但看慣鱷魚的他仍淡定地揮桿擊球。

據《CNN》 報導，拉弗蒂透露，他經常從事水上活動，所以常會看見鱷魚，雖然這次有那麼一點點擔心，但是鱷魚看起來只是在做自己的事而已，所以他就讓鱷魚走過去。

拉弗蒂表示，與鱷魚相比，他當時更在意的是這桿必須要打好，因為他已和球友對賭，種種原因下就出現這戲劇性的場景。

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