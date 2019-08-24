美國首例！吸食電子菸造成嚴重呼吸系統疾病致死

2019-08-24 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國首次發生因電子菸罹病死亡的案例，伊利諾州衛生局指出，該名患者出現嚴重的呼吸系統疾病導致喪命，疾病控制與預防中心（CDC）則透露，全美目前有近200人疑似因吸食電子菸而患病。

據《BBC》報導， CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）表示，電子菸使用者發生嚴重肺部疾病去世的消息傳來後，他們感到相當悲痛，此一事件無疑也加劇了電子菸產品所帶來的嚴重風險。

雷德菲爾德解釋，電子菸使用者會暴露於許多不同的物質之中，例如香料、尼古丁、大麻素和溶劑等等，但這些物質會造成甚麼樣的傷害目前仍未研究清楚，因此對於兒童、年輕人、孕婦甚至沒有在吸食傳統菸草的成年人來說，電子菸並不安全。

CDC指出，美國22個州共出現193例嚴重肺病，其中22例發生在伊利諾州。不過病情是在近幾天內突然爆發，光光是21日一天，CDC就從16個州收到153起病例。

目前病患的症狀包括咳嗽、呼吸短促和疲勞，有些人還會有嘔吐和腹瀉的情形。CDC目前尚不清楚這是否與電子菸有關，但似乎與任何傳染病都無關。

CDC表示，許多患者已承認最近使用含有四氫大麻酚（THC）的產品，亦即大麻中的活性化合物。美國電子菸協會主席康利（Gregory Conley）對此強調，他有信心這些疾病是由大麻成分或其他合成藥物所引起的，與尼古丁無關。不過在致死病例出現之前，電子菸裝置至少在美國炸死2名使用者。

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