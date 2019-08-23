擔憂助長不當影響 澳洲新南威爾斯撤銷孔子學院

圖為先前澳洲「Transparency 4 UQ」學生組織抗議中國在澳洲設立孔子學院。（美聯社）

2019-08-23 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在全國各地設立多所孔子學院，雖然名義是文化推廣，但卻屢遭質疑是操控意識形態的工具，澳洲新南威爾斯州便宣布，將撤銷孔子學院計畫。

《路透》報導，新南威爾斯州是澳洲人口最多的州，當地政府於週四晚間宣布，儘管沒有發現外國干預的具體證據，但發現一些特定因素，導致人們認為孔子學院助長不適當的外國影響，決定撤銷孔子學院計畫。

報導指出，這項計畫由中國政府管理，並在新南威爾斯州13所公立學校教導中文，中國駐當地大使館對此尚無回應。

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