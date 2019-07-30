總是惹塵埃 一次看懂中國孔子學院爭議

2019-07-30 19:25

〔中央社〕中國政府多年來在全球設立了500多所「孔子學院」，表面上是為推廣中文和文化，但近年卻不斷引起各國質疑真正目的是對外輸出「銳實力」，美國和澳洲最近就陸續傳出相關爭議。

美國「洛杉磯時報」」（LA Times）日前報導，在美國聯邦政府對各大學的施壓之下，包括舊金山州立大學在內的10餘所學校，決定關閉與中國合作的華語教學機構孔子學院。

與此同時，「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）等澳洲媒體最近揭露，澳洲政府已針對13所設有孔子學院的澳洲大學展開調查，督促違反規定的各校依據「外國影響透明計畫法」依法申報。

中國政府創設的孔子學校近年來不斷引起其他國家的疑慮。這個掛著「孔子」之名的「文化機構」，為何持續引發爭議？

●2004年成立

孔子學院成立於2004年，由中國教育部所屬的國家漢語國際推廣領導小組辦公室管理，總部設在北京，中國境外的孔子學院都屬分支機構。

根據設立章程，孔子學院是中國政府為了向世界推廣漢語、增進世界各國對中國的了解而設立的官方機構，最重要的工作是為世界各地的漢語學習者提供規範的現代漢語教材、提供正規的漢語教學管道。

●全球已有500多所

據官媒新華社報導，截至2018年9月，已有149個國家（地區）建立了530所孔子學院和1113個中小學孔子課堂，共有中外專兼職教師4.62萬人，累計培養各類學員900多萬人。

●輸出銳實力

美國國家民主基金會2017年12月曾出版「銳實力：崛起的專制主義的影響」（Sharp Power: Rising Authoritarian Influence）報告，其中提到中國花費巨資，運用人文交流、文化活動以及教育等計畫，在世界各地營造公共輿論和觀念。這種影響既不像硬實力具有強制性，也非軟實力「魅力攻勢」，因此稱為「銳實力」。

中國國家主席習近平曾在2018年初的內部會議中表示要將積極建設「孔子學院」。提出「軟實力（Soft Power）」外交概念的美國哈佛大學教授奈伊（Joseph Nye）當時撰文直言，孔子學院已成為中國「銳實力」的一環。

●影響輿論和惡意軟體

此後，愈來愈多聲音指控孔子學院是中國「銳實力」的工具，強調北京透過外國開放的公共環境，影響當地輿論或操控意識形態。

例如監督全球新聞自由的無國界記者組織（RSF）今年3月曾發表報告警告說，中國政府正對其他國家「輸出」審查和控制資訊的方法，「中國透過大使館和宣傳中國文化及語言的孔子學院網絡，毫不遲疑利用騷擾和威嚇手段，強推認為『意識形態正確』的用字，並掩蓋歷史上較黑暗的篇章」。

美國政府問責辦公室（GAO）今年2月也曾發表報告說，中國政府資助設立的孔子學院如同試圖影響年輕人思想的學術惡意軟體；設有孔子學院的美國大學可能不願舉辦涉及西藏、台灣或天安門的活動。

●美國封殺孔子學院

外媒稍早前披露，由於孔子學院引發的干預學術自由批評愈來愈多，美國國防部以「國家利益」堪憂為由，不再資助設有孔子學院的各大學中文學習計畫。

在政府的壓力之下，舊金山州立大學等10多所大學雖已決定關閉孔子學院，但全美目前仍有90幾處孔子學院，幾年前最多時達到110所。

●澳洲之例

澳洲政府為何調查13所設有孔子學院的大學並督促違反規定的各校依據「外國影響透明計畫法」依法申報？

據「雪梨晨驅報」與「世紀報」（The Age），10同M5M3905.CAP [CS] 07/30/19 18:40:02總是惹塵埃 一次看懂中國孔子學院爭議〔中央社〕中國政府多年來在全球設立了500多所「孔子學院」，表面上是為推廣中文和文化，但近年卻不斷引起各國質疑真正目的是對外輸出「銳實力」，美國和澳洲最近就陸續傳出相關爭議。

美國「洛杉磯時報」」（LA Times）日前報導，在美國聯邦政府對各大學的施壓之下，包括舊金山州立大學在內的10餘所學校，決定關閉與中國合作的華語教學機構孔子學院。

與此同時，「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）等澳洲媒體最近揭露，澳洲政府已針對13所設有孔子學院的澳洲大學展開調查，督促違反規定的各校依據「外國影響透明計畫法」依法申報。

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