元朗事件1個月 港人靜坐、默站抗議「警黑合作」

2019-08-21 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗地鐵站7月21日發生白衣人士無差別攻擊事件，距今已過1個月，港人今（21）日發起靜坐，提醒大家毋忘元朗恐襲事件。

綜合港媒報導，為紀念721元朗事件，千名身著黑衣的港人今日晚間到源朗西鐵站靜坐和默站，抗議「警黑合作」。有人在地上放置事件相關的海報或「5大訴求，缺一不可」、「黑警還眼」、「林鄭落地獄」等標語。車站內氣氛安靜，有人在晚間8時發起#eye4hk，用手遮右眼，以示毋忘11日被布袋彈射中，以致右眼永久失明的前線女醫護。至8時30分左右，場地已被群眾坐滿，僅留少數通道讓人行走。

根據《香港電台》報導 ，有家長帶著2個孩子到場，並向他們講述721元朗事件。她表示，本來不知道怎麼向小孩講解，但後來認為只需說出事實就好。她也擔心警察會在小孩心中留下長久的負面印象，只盼他們長大後可以明白警察有好有壞。

大約9時15分左右，疑似有人假冒記者被港人發現，他們大叫「記者證」、「福建獨立」、「Free China」、「福建獨立」和「平反六四」。假記者敗走，現場人士紛紛喊著「Bye bye」。

7月21日晚間11時左右，多名白衣人手持棍棒、藤條等無差別攻擊地鐵站內外的民眾，老幼婦孺都遇襲。港警接獲報案，卻遲遲未現身，延遲了半小時才到場處理。事發至今1個月，有28人被捕，卻無人被起訴。

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