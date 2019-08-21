遊戲廠商架設中國「獨立平台」美玩家歡呼：作弊仔掰掰！

2019-08-21 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國遊戲廠商完美世界今（21）日宣布，知名遊戲平台「Steam」將獨立在中國架設平台，其遊戲將獨立於現有的Steam平台。消息一出，歐美不少鄉民立刻在社群網站上歡呼「太棒了，作弊仔掰掰」、「自由香港、台灣第一名！哦別忘了還有小熊維尼」。

根據《巴哈姆特》報導，中國遊戲廠商完美世界今日舉辦媒體試玩會，宣布中國版將Steam平台正式命名為「蒸汽平台」，且遊戲將完全獨立於現有的Steam，首批將上架包含知名遊戲《Dota2》在內的40款遊戲。

消息一出，立刻在美國鄉民論壇「Reddit」引發討論。不少玩家歡呼「太棒了」、「不會再看到外掛了」、「作弊仔掰掰」；更有玩家惡狠狠地說，「很好，我不想和他們一起玩。那個國家的作弊文化是如此令人厭惡。希望中國Steam無法與其他Steam用戶相連。不希望看到大量的網絡釣魚機器人等湧入」。

台灣網友也紛紛在Ptt留言說，「外掛國獨立」、「恭喜恭喜」、「圍牆蓋好一點啊 別放出來」、「外掛用最理直氣壯的種族 關好最好」、「中國人比較適合關在牆裡」、「中國有中國的玩法」、「舒服」。

不少網友曾在社群網站抱怨，中國玩家玩線上連線遊戲時，頻頻被發現做出開外掛等「作弊」行為。近期熱門遊戲《APEX 英雄》、《要塞英雄》、《絕地求生》都曾傳出大量中國玩家「開外掛」讓遊戲廠商抓不勝抓，嚴重影響其他國家玩家的遊戲體驗。《絕地求生》總監就曾公開指出，「有99％的外掛玩家來自中國」。

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