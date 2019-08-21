神秘爆炸後 俄羅斯核監測站恢復傳輸數據

2019-08-21 00:14

〔中央社〕俄羅斯偏遠北部地區發生神秘爆炸後，俄羅斯至少一個監測站的放射性核素粒子感測器停止傳輸數據。全球網絡營運組織今天表示，那些感測器已恢復傳輸。

專門替「全面禁止核子試爆條約組織」（CTBTO）偵測飄散空中放射性核素粒子的監測站，在8月8日爆炸發生後，共有4個監測站好幾天都沒有任何動靜。

核分析專家揣測，俄羅斯對監測站動手腳，因為那些監測站由俄羅斯管理。

爆炸造成官方原子能機構俄羅斯國營核子企業（Rosatom）5名員工死亡，但俄國沒有解釋為什麼爆炸導致附近城市的輻射值驟增。

美國核專家懷疑，當時俄羅斯可能正在測試核動力巡弋飛彈。

CTBTO首長佘保（Lassina Zerbo）發推文說：「位於佩列杜（Peleduy）的RUP 56和位於比利比諾（Bilibino）的RUP 57放射性核素監測站已恢復運作，目前正在回傳數據，我們的俄羅斯監測站營運者提供非常好的合作和支持。」

總部設在維也納的CTBTO昨天表示，比利比諾監測站是爆炸發生後離線數日的4個監測站之一，它位於俄羅斯遠東地區，距離爆炸事故現場很遠。而此前並未提及佩列杜與監測站毫無動靜有關。

據CTBTO指出，俄羅斯官員表示，監測站因「通訊和網路問題」而離線。

俄羅斯「國際傳真社」（Interfax）今天引述俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）指出，俄羅斯是自願向CTBTO傳輸放射性核素數據，8月8日事故不干CTBTO的事。

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