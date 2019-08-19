反送中》挺港人又暗諷《環時》記者 徐曉冬疑遭公安「請喝茶」

2019-08-19 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕「北京格鬥狂人」徐曉冬傳出遭中國列入「失信被執行人名單」，社會信用評分僅剩D級，買房、搭飛機、旅遊、度假等權利皆遭剝奪。而日前徐曉冬不但在直播中發表「挺香港年輕人」的言論，還暗諷《環球時報》記者付國豪「丟人」，甚至呼籲中國人「不要被邪惡勢力蒙騙」等，明顯與中國官媒宣傳方向不同。徐曉冬今日在推特上發文表示，「突發事件：喝茶？約談？徐曉冬今晚22:00現身說法！」。不過，原訂今晚10點的直播，最後因「設備問題」取消。

徐曉冬15日在Youtube直播中表示，他不希望、也不相信香港有那麼多「暴徒」，並直言「很多暴徒都是假的」。徐曉冬表示，香港那些年輕人都是有為的年輕人，而有好多「暴徒」甚至不是香港人。徐曉冬表示，「某人被打了，我支持什麼什麼，你們打我吧......最後身分發出來了吧，真他X丟人！」，此段發言疑是暗指《環球時報》記者付國豪遭人起底疑是國安單位的「臥底」。

對於近來有多名中國藝人表態「撐港警」，徐曉冬則稱，那些藝人所說的話都是「愛國賊」的話。徐曉冬表示，「自己查查，有多少（藝人）都是香港籍的？你們罵半天香港人，你們自己都是。」；「很多明星影星，你敢站出來曬曬你的國籍嗎？好意思嗎？」

而徐曉冬日前在推特上發文時，先是向香港過去對於中國發生災難事件時不吝於伸出援手表示感謝，隨後，徐曉冬表示，那些香港遊行中的部份的不法行為屬於「個別壞份子行為」，他支持依法處理。徐曉冬表示，「我的朋友圈，誰在試圖分裂國家，抹黑香港同胞，惡意誇大各別事件的各別壞份子，滾出我的朋友圈！自己解決，千萬不要被邪惡勢力蒙騙！造成香港同胞和大陸人民的互相敵意對立！」最後，徐曉冬表示，「記住別在我面前說港澳台同胞的壞話！小心大嘴巴煽你！」

今日稍早，徐曉冬在推特上發文表示，「突發事件：喝茶？約談？徐曉冬今晚22:00現身說法！」並附上Youtube直播連結。

不過到了晚間10點，直播並沒有如期開始。有網友在聊天室中表示，徐曉冬人還在公安局，並遭禁止直播，只可以以預先錄製的方式上傳影片。該網友表示，今日公安到徐曉冬的場館翻箱倒櫃，弄的場館「一團亂」，而場館的網路也遭切斷。今日晚間10點10分左右，徐曉冬在上傳到推特的影片中表示，「我現在在直播，但我不知道為什麼這個設備直播不了」。徐曉冬表示，他會把影片錄好並於明天中午上傳。最後，徐曉冬表示，「我還活著」。

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