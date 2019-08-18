反送中》勇武？和理非？華郵：暴力恐有利北京動武

2019-08-18 23:58

〔編譯管淑平／綜合外電報導〕香港民間人權陣線（民陣）十八日下午在維多利亞公園舉行「反送中」集會，外界高度關注示威者在集會後是否不肯散去，進而發動堵路、衝擊警署和北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）等可能引發暴力衝突的行動。其實，反送中抗爭者日前佔領赤鱲角機場，卻意外演出圍毆兩名中國籍男子的私刑暴力，香港社群媒體上雖然出現為此致歉的聲明，仍有人不認同，認為道歉代表承認理虧，「是送子彈給敵人害隊友」。

這場沒有領導者的抗爭行動，有些示威者堅持和平、理性、非暴力（和理非），有的認為港府漠視和平示威的訴求，有必要採取衝突做法，沒有任何一股聲音能代表所有的參與者。協調示威行動的平台「連登」（LIHKG）論壇上，網友針對是否該為機場暴力事件道歉的看法，也反映這樣的分歧立場。

支持道歉者說，「我們不像黑警，錯了就應該認錯」，「對比下，政府怎樣都死不認錯」；反對者則說，「沒做錯，道什麼歉」，「道歉代表認自己理虧，你是送子彈給敵人害隊友，多謝你送香港一程」。

立法會民主派議員毛孟靜認為，機場暴力行為是錯誤，應該擔心民意反彈，但年輕人已經知錯、道歉，民主派理解、接受、不切割，也相信不會再發生同類事件。

華盛頓郵報指出，十三日機場大混亂使反送中抗爭在爭取民心的戰役上面臨轉捩點，對抗爭行動的陳述，似乎首次傾向有利於北京，為中國政府提供有力彈藥，強化其將抗爭描繪為「顏色革命」、受美國支持的少數激進「暴徒」犯罪行為。毛孟靜向華郵表示，她原本以為北京當局不會調派武裝部隊來平息抗爭，但經過機場事件後，現在擔心或許有此可能。

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