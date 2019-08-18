反送中》勇武？和理非？華郵：暴力恐有利北京動武
列印

2019-08-18 23:58

〔編譯管淑平／綜合外電報導〕香港民間人權陣線（民陣）十八日下午在維多利亞公園舉行「反送中」集會，外界高度關注示威者在集會後是否不肯散去，進而發動堵路、衝擊警署和北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）等可能引發暴力衝突的行動。其實，反送中抗爭者日前佔領赤鱲角機場，卻意外演出圍毆兩名中國籍男子的私刑暴力，香港社群媒體上雖然出現為此致歉的聲明，仍有人不認同，認為道歉代表承認理虧，「是送子彈給敵人害隊友」。

這場沒有領導者的抗爭行動，有些示威者堅持和平、理性、非暴力（和理非），有的認為港府漠視和平示威的訴求，有必要採取衝突做法，沒有任何一股聲音能代表所有的參與者。協調示威行動的平台「連登」（LIHKG）論壇上，網友針對是否該為機場暴力事件道歉的看法，也反映這樣的分歧立場。

支持道歉者說，「我們不像黑警，錯了就應該認錯」，「對比下，政府怎樣都死不認錯」；反對者則說，「沒做錯，道什麼歉」，「道歉代表認自己理虧，你是送子彈給敵人害隊友，多謝你送香港一程」。

立法會民主派議員毛孟靜認為，機場暴力行為是錯誤，應該擔心民意反彈，但年輕人已經知錯、道歉，民主派理解、接受、不切割，也相信不會再發生同類事件。

華盛頓郵報指出，十三日機場大混亂使反送中抗爭在爭取民心的戰役上面臨轉捩點，對抗爭行動的陳述，似乎首次傾向有利於北京，為中國政府提供有力彈藥，強化其將抗爭描繪為「顏色革命」、受美國支持的少數激進「暴徒」犯罪行為。毛孟靜向華郵表示，她原本以為北京當局不會調派武裝部隊來平息抗爭，但經過機場事件後，現在擔心或許有此可能。

  • 中共黨媒環球時報記者付國豪（中）十三日在香港機場遭反送中抗爭者質疑喬裝臥底，被毆打綑綁。（路透）

    中共黨媒環球時報記者付國豪（中）十三日在香港機場遭反送中抗爭者質疑喬裝臥底，被毆打綑綁。（路透）

  • 中共黨媒環球時報記者付國豪十三日在香港機場遭示威者包圍數小時後送醫。（法新社）

    中共黨媒環球時報記者付國豪十三日在香港機場遭示威者包圍數小時後送醫。（法新社）

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