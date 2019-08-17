今年夏天的香港！一部影片道盡港人心聲 全球都聽見了.....

2019-08-17 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕今年夏天的香港是什麼樣子呢？YouTube帳號「Free HongKong」昨日發布一則影片，完整記錄香港「反送中」事件經過，影片中一名男子說，「這段日子，大家都流下了很多眼淚，但今次在眼淚的背後，給了我們希望」，聲聲訴說著港人堅定「反送中」的決心與期盼。

影片開頭寫著，「我們在此真誠致歉，我們實在感到不安、感到惶恐，警察向我們開槍，政府漠視我們的聲音，社會制度讓我們失望」，畫面中幾萬名港人彎腰鞠躬，「請支持我們」。

影片記錄著自6月6日香港法律界發起黑衣遊行，表達對《逃犯條例》修訂的不滿，6月9日103萬名港人上街高喊「林鄭下台」，6月12日港人阻止草案二讀，警方開始對港人施放催淚彈、橡膠彈與布袋彈等武器，直至今日「反送中」示威者仍持續不斷抗爭當中。

影片內文寫到，至今已經過2個多月，港人仍得不到政府的正面回應，而平息紛爭的方法只有林鄭月娥回應正視及實行5大訴求，徹底撤回逃犯條例、撤回612暴動定性、必不追究反送中抗爭者、成立獨立委員會，徹查警方濫權濫暴、全面落實雙真普選。

港人短短幾日成功募資，在世界各家報紙上刊登廣告，傳達港人正歷經「反送中」抗爭的心聲，影片尾聲，全球各家報紙包含英國《衛報》（The Guardian）、《泰晤士報》（The Times）、《倫敦晚期報》（Evening Standard）、《旁觀者》（The Spectator）、《新政治家》（New Statesman）、德國《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）、美國《紐約時報》（The New York Times）、《華盛頓郵報》（The Washington Post）、日本《朝日新聞》（The Asahi Shimbun）、《日本時報》（ジャパンタイムズ）、澳洲《澳洲人報》（The Australian）等共計23個國家都聽見港人的心聲，為他們加油打氣。

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