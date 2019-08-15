柯羅莎颱風襲日 已釀1死28傷7000人撤離

2019-08-15 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕10號颱風柯羅莎今（15）日從西日本登陸，暴風半徑逾800公里，當地降雨量達1200毫米，為超大型颱風。截至當地時間下午6點，日本已取消720班國內航班，至少造成1死28傷，政府也對受颱風影響的地區發出自願疏散令，目前已逾7000人撤離居住地。

今年第10號颱風柯羅莎在進入日本陸地前，暴風半徑就已超過800公里，中心風力達時速105公里，成為超大型颱風，日本政府於13日上午10點在首相官邸危機管理中心設置情報聯絡室，監控颱風資訊並負責警戒工作，昨（14日）日本西部地區機場、火車站、高鐵站陸續停止部分服務或取消班次，至少已取消720班國內航班，台灣往返日本的航班也發生異動。

綜合外媒報導，日本西部的四國地區有多處發生土石流與洪水，政府已封鎖出現土石崩落情況的山間道路。1名82歲的男性今天上午在廣島的碼頭進行固定船隻的防颱作業時，疑似被海浪捲入海中，最後送醫不治，截至當地時間下午6點，至少造成1死28傷。

柯羅莎在當地時間今天下午3點左右從廣島縣登陸，進入本州西部的中國地區，日本氣象廳表示，西部地區及東部沿海地區的降雨量達1200毫米。日本政府向受颱風影響的15個縣的58萬人發出自願疏散令，並安排有需要的民眾入住臨時庇護所，目前已逾7000人撤離居住地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法