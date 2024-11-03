驚呆！穿戴MAGA帽與T恤投票遇阻 女川粉竟當眾脫了

挺川普女選民拒脫「川普裝備」遭驅離，竟當場脫衣投票。（圖取自Reddit）

2024/11/03 12:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國紐西州日前發生一起引發熱議的事件：一名身穿川普 T恤及戴著MAGA帽子的女性選民，在提前投票時，因被選舉工作人員要求脫下「川普裝備」而當場脫衣，僅穿著內衣投票。

《紐約郵報》報導，這名白髮女性於10月26日在特倫頓 （Trenton） 東方約8公里處的漢密爾頓鎮區 （Hamilton Township） 一個消防站進行提前投票時，遭到選舉工作人員要求脫下支持川普的帽子和T恤，並要求她從車上拿一件外套遮住衣服。

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梅瑟郡選舉委員會主席莫耶 （Jill Moyer） 表示，她曾試圖讓該名女子保留投票資格，但女子卻當場脫掉上衣，並將其揮舞在空中，以示抗議。 據目擊者表示，該名女子還對選舉工作人員比出不雅手勢，並大聲辱罵。 根據一張後來被刪除的Reddit貼文顯示，這名女子穿著銀色耳環和裸色內衣，並表示：「這就是我投票給川普的原因。」

莫耶隨後準備報警，但這名未透露身份的女子迅速完成投票並離開。

紐澤西州的選舉法禁止任何可能「被解讀為支持或反對某位候選人」的政治服裝。 這則影片，後來被作家兼賀錦麗（Kamala Harris） 支持者格林 （Mark Greene） 在X平台分享後又刪除，並被川普競選夥伴范斯 （JD Vance） 轉發。范斯寫道：「多麼愛國啊！」 許多網友留言表示支持這名女子，但也有人批評她不尊重選舉工作人員。

美國各州對於選舉活動的規定不盡相同，許多選民並不知道這些規定。 根據《國家州議會會議》（National Conference of State Legislatures） 的資料，各州對於「選舉活動」 的定義和限制都有所不同。 報導指出，同一天，另一名紐澤西州女性因身穿「使女的故事」（Handmaid’s Tale） 服裝（常用於生殖權抗議的象徵）而被要求在投票前脫下。

在美國其他地區，因政治立場衝突而引發肢體衝突的事件也時有所聞。 南卡羅萊納州的一個投票站就曾發生群體鬥毆事件，原因是一名男子被要求脫下印有「Let's Go Brandon」（暗指「F–k Joe Biden」） 字樣的帽子。

南卡羅萊納州法律禁止選民穿著任何顯示政黨、候選人姓名或投票議題的服裝。 紐約州的法律則允許穿著表達政治觀點的服飾，包括MAGA標語，但不能公開支持或反對特定候選人或公投提案。

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