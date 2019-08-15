巨颱柯羅莎登陸四國 日氣象廳警告總雨量恐破1200毫米

2019-08-15 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕今年第10號颱風柯羅莎襲日，其已於當地時間上午11點（台灣時間上午10點）登陸四國愛媛縣，目前已造成5人受傷，當局建議撤離的人數超過40萬人，柯羅莎恐為西日本帶來總降雨量超過1200毫米的創紀錄暴雨。

根據日本氣象廳的資料顯示，柯羅莎颱風已登陸四國，今早10點50分的中心位置在北緯33.4度、東經132.3度，也就是在八幡濱市附近，以每小時30公里速度向北移動，儘管柯羅莎中心最大風速減弱為每秒30公尺，相當於氣象局的輕颱上限，但仍為日本帶來猛烈降雨。

日本氣象廳提醒，西日本至東日本太平洋一側恐將遭遇總降雨量超過1200毫米的創紀錄暴雨，呼籲民眾高度警惕地質災害、浸水和河水上漲及氾濫，同時日本政府當局建議撤離的人數超過40萬人。

柯羅莎也讓日本交通大亂，JR西日本公司今已針對山陽新幹線的新大阪站到小倉站區間，實施全天預防性停駛；東海道新幹線也有55個車次停駛、九州新幹線部分車次也停駛；而岡山縣、廣島縣及山口縣等地的地方鐵道也都宣布停駛；JR四國公司也全天停駛包括瀨戶大橋線等JR線路。

在空中運輸方面，日本航空公司與全日空公司，今天已停飛逾400個航班，國泰航空今4個班次延至16日出發，虎航、長榮也多班異動，赴日民眾須留意最新航班資訊。

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