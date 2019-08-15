濫用私刑？ 傳反送中30被捕示威者「全數骨折」

2019-08-15 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕在香港周日（11日）反送中遊行中，有多人遭警方逮捕。現在網路盛傳，有30名年約16到18歲的年輕人全部骨折，被押送到香港北區醫院求診，更有年輕人脊椎受壓，並有失禁情況，疑遭人濫用私刑。

根據《香港01》報導，消息指出，該批年輕人全數認罪，且不准打電話與家人聯絡。北區醫院病房內更是「警察多過病人」，不少示威者頸部疼痛，正由警方看管。

《香港01》記者實際前往北區醫院，發現的確有多名警員出入病房，實際接觸5名骨科病房的被捕人士，有4人已保釋，其中1人頭部受傷，裹著紗布。他們表示，病房內共有9名被捕人士，全部都是在銅鑼灣被捕，然後被扣留在新屋嶺扣留中心。一人透露，被捕時曾遭警棍毆打，不過扣留時沒有被打；他們也告訴記者，在新屋嶺被扣留時不准許見律師，直到被送北區醫院才能見律師一次，再次求見律師則遭拒。

對此，香港民主黨立法會議員林卓廷在臉書上表示，對於北區醫院有被扣留人士疑遭不人道對待一事，已要求醫院保障病人權益，也請家屬或知情人士盡快提供資料，以便他向警方跟進；對此，醫院則回應，一直確保被捕人士有最適切治療和照顧，包括饍食和通知病人家屬，亦會保障被捕人士的病人私隱，不會在病人未同意下提供具體臨床病情。

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