反送中》港抗爭將「化零為整」 這原因使其比雨傘運動成功

2019-08-15 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭越演越烈，此前各地的「起義」行動流於一盤散沙，尚未出現負責統籌策劃並指揮行動的完整體系。外媒披露，現有一個巨大協調平台逐漸產生，由抗議者群組為單位的勢力分別在社群平台溝通交流。對此，有香港街頭運動元老表示，目前看來，這次抗爭的協調模式較2014年雨傘運動更為成功。

根據美國《自由亞洲電台》報導，香港近期抗議運動已從最初的一百萬人、兩百萬人大規模遊行示威，逐漸演變成遍地開花的「游擊戰」，抗議者在社群平台溝通交流，自主協調各地的抗議行動，最終發展出快閃示威等抗議新模式。

此一現狀被部分外媒稱為「訊息時代新模式」，意即抗議人士透過交流訊息能力極強的社群媒體進行多向協調，讓各地的行動更加有組織、有彈性。

此前因宣誓案遭剝奪議員資格的港立法院前議員梁國雄，是香港最早展開街頭抗議人士之一，他受訪時表示，大型抗爭運動的協調機制只能在過程中逐漸形成，「通常都是由多個不同平台，逐漸整合出一個大平台，而在各平台的實際運作中，最終發展出協調機制」。

梁國雄進一步比較2014年的雨傘運動與本次抗爭行動，他說，當時雨傘運動曾有過所謂中心協調機制，後被證明效果有限，且易受當局針對，但這次反送中抗爭由下而上，反而發揮最大效果。

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