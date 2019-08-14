下塑膠雨了！ 美國科羅拉多州雨水含有塑膠微粒

2019-08-14 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國地質調查局（USGS）一項最新研究顯示，科羅拉多州多個地區，包括知名景點洛磯山國家公園的山峰，均發生「下塑膠雨」現象，在州內採樣的雨水樣本中，高達9成含有塑料碎片，包括珠子及纖維。

綜合外媒報導，在地質學家華特比（Gregory Wetherbee）一項名為「下塑膠雨」的研究中，研究人員在科羅拉多州多處地點收集雨水，並拿到顯微鏡底下分析，結果顯示，水面上漂浮著各種顏色的塑膠微粒。

研究人員表示，下塑膠雨的主要原因和垃圾有關，超過9成的塑膠垃圾不能被回收利用，隨著時間推移，這些未能被回收的塑膠垃圾會分解成更小的纖維碎片，並在下雨時融進水滴中。此外，另一項原因則和人們衣服上頭的合成纖維有關。

報導指出，科學家們長年研究海洋中的塑料污染問題，然而，許多研究結果卻顯示海洋中只有1％的塑膠，剩餘99％尚不清楚在何處。英國伯明罕大學教授柯斯（Stefan Krause）稱，研究人員對淡水和空氣中塑料含量所知甚少，「我們還沒有真正開始量化它。」

柯斯表示，目前可知的是，人類和動物會透過水、食物及空氣吃入塑膠微粒或其奈米分子，此外，塑膠微粒也會附著重金屬及其他危險化學物質，這些都顯示吸入塑膠不是一件好事，人們應該省思並開始大量減少使用塑膠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法