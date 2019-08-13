中國人權打壓加劇！外籍教師常莫名入獄

2019-08-13 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國對人權的壓迫在近幾年變本加厲，在中國的外籍人士更是受到嚴重打壓。近日有多名在中國執業的律師和教師表示，今年北京政府對於驅逐、逮捕外籍教師的比例飆升，或許與中央所推動的「思想淨化」政策有關。律師籲有意前往中國教書的人士，要清楚明白「風險遠比收益高」。

路透社報導，中國外籍教師因輕微罪行被拘捕、驅逐出境之事已司空見慣。瑞士一教育機構在中國開設300多所學校，因涉及毒品、統戰、網路安全等違法行為，被警方拘留比例有明顯上升。

相關人士表示，公安會進入其工作場合、酒吧等地點，對嫌疑人進行藥物測試，並且會將逮捕人數增加的警告寄給大使館。數據顯示，北京一國際學校和上海教育機構其內部員工被捕人數大幅上升。但中國工安局和教育部並未對此提出回應。

一名25歲的美籍男子，因在藥物測試驗出大麻陽性反應，因此在北京被拘留10天後驅逐出境，他表示在中國並未接觸任何毒品，但藥物殘留能在頭髮停留90天，報導指稱，此意味若外籍人士之原籍是藥物合法化的國家，較易受到中國當局侵害。

爆料的律師更指出，在中國任教的風險遠遠高出所獲得的薪資，一名美籍英文教師在四川成都任教，校方將其護照扣住10週，以「安全」為由拒絕交還，直到該名教師威脅報警，校方才願意交還護照。

律師表示，這種打壓手段並不罕見，因訴訟費用通常高於薪水。他指出中國政府正踢出外籍英文教師，以讓他們不影響中國共產黨對人民施行的教育，並建議有意至中國的教師勿輕易前往，因風險遠遠大於所得薪資。

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