緬甸暴雨成災 至少52死上萬人撤離

2019-08-12 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕每年7到9月是東南亞的雨季，近日緬甸因豪雨引發多起土石流，從9日開始陸續傳出災情，其中水患最嚴重的城市孟邦（Mon），截至今（12日）因暴雨及土石流至少造成52人死亡，4000多棟房屋遭淹沒，至少2萬5000人被迫離開家園。

緬甸每年雨季都會下起暴雨，造成洪水氾濫，使橋樑被沖垮並引發土石流，近日面臨雨季高峰期，各地陸續有災情傳出，其中克倫（Karen）與克欽（Kachin）等城市較為嚴重，而鄰近泰國的東南部城市孟邦，因土石流頻傳，至少造成52人死亡、47人受傷，可能近80人失蹤。

緬甸政府從昨日開始調動軍隊進行救災，數百名軍人及消防隊員共同合作投入支援。災情從9日開始陸續傳出，洪水至今仍未退去，搜救任務還在進行中，在降雨量達高峰時，軍方只能以直升機輸送物資，民眾被迫乘船撤離。其中災情最嚴重的孟邦，有4000多棟房屋遭淹沒，至少2萬5000人被迫離開家園，只能到安全區域的寺廟尋求庇護。

目前正值東南亞各國的雨季高峰期，巴基斯坦與印度等國也有災情傳出，近年在氣候變遷的影響下，各地發生極端氣候的情況越來越嚴重，緬甸是因此受災最嚴重的國家之一，其中2015年的雨季造成緬甸上百人罹難，至少10萬人流離失所。

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