緬甸大雨不斷 土石流釀至少34死、47傷

2019-08-10 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕近日正逢雨季的緬甸今日發生嚴重土石流，目前已有多達34人死亡、47人受傷。

根據《法新社》報導，緬甸東部今日因為連日大雨，發生嚴重土石流，沖垮16棟房屋，造成至少34人死亡、47人受傷，超過80人失蹤。

居民Htay Htay Win表示，她的兩個女兒和5個親戚都還沒被找到，她因為離開家裡觀察附近的洪水狀況，才幸運存活。

聯合國人道主義協調廳指出，緬甸除了土石流之外，大雨也造成多處洪災，至少有8.9萬人流離失所。

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