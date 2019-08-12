澳青年16歲淪街友今成千萬富翁！ 成功秘訣是「不穿西裝」

2019-08-12 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一位來自墨爾本（Melbourne）的青年桑德斯（Harry Sanders），17歲時曾因創業失敗，輾轉在朋友家、收容所居住，甚至還流落到天橋底下和公園長椅。但現年才21歲的桑德斯，已從低谷爬出重新站起，如今成為一間市值150萬澳幣（約新台幣3171萬元）新創公司的執行長，對於自己鹹魚翻生、捲土重來的經歷，他不吝透露自己的成功秘訣，就是「不穿西裝、每天睡滿8小時」。

根據英媒《LAD BIBLE》報導，桑德斯17歲創業失敗後，一度窮到沒地方住，回憶那段無家可歸的日子，桑德斯表示，「雖然那段時期我非常低潮，但我認為失敗的經驗逼使我成長且更有韌性，因此現在遇到困難時也不會失去信心，一無所有讓我徹底下定決心要邁向成功。」

在流浪的三年內，桑德斯不放棄夢想繼續創業，如今成為一家搜尋引擎優化公司「Studiohawk」的負責人，上月還擴大經營到英國倫敦設辦公室。現年僅21歲的桑德斯成功東山再起，他也大方分享自己的五個翻身秘訣，分別是「不穿西裝打扮做自己」、「每天睡滿至少八小時」、「深入鑽研自己的興趣」、「節省開銷且確實記帳」、「追求金錢以外的目標」。

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