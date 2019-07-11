「西裝內褲說」喻台灣、高雄 KMT挨轟為韓解套爛透了

2019-07-11 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕為反擊黨內總統初選參選人郭台銘「歷史罪人」等言論，國民黨中常委姚江臨昨表示，高雄市長韓國瑜也關心市政，但中華民國、台灣人民要的是一套西裝、不要只有一條內褲，並稱西裝是總統、內褲是高雄市長，以及「難道只顧那個高雄，不要台灣？」對此，時代力量立委徐永明粉專今發文，藍營為替韓解套、找選總統正當性，竟貶低高雄，「爛透了」。

徐永明在文中指出，國民黨人這種「太沒格調」的發言，「不只羞辱高雄，也是作賤自己」，並稱韓曾說當選要全力拚經濟、「不會做一半溜之大吉」，他質疑國民黨如今為替韓「落跑市長」解套，「反過頭來貶低高雄市長之位只是內褲等級，西裝等級的總統大位更重要」。

徐永明在文中提到，「國民黨根本把高雄人當『塑膠』」，若哪天為討好北京，「台灣人瞬間淪為內褲也不意外」，他呼籲國民黨人「要有點良心」，看到韓粉被煽動高雄陷入混亂，「難道都不會覺得不妥？」並以近日遭到韓粉霸凌的高雄商家業者、無端被波及的女學生為例。

徐永明在文中提及，這些人都是台灣人，國民黨不出面譴責、制止韓粉「已很沒擔當」，還以「貶低、糟蹋高雄」替韓「找選總統的正當性」，真是「爛透了」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法