稱反送中現恐怖主義 港澳辦︰打擊須毫不手軟

2019-08-12 16:52

〔中央社〕中國國務院港澳辦發言人楊光今天在記者會表示，香港反送中示威者使用危險工具攻擊警員，已構成嚴重暴力犯罪，並開始出現「恐怖主義」苗頭，打擊必須「毫不手軟、毫不留情」。

根據香港有線新聞臉書（Facebook）直播，記者會後港媒追問為何不譴責港警無差別攻擊市民，楊光不予回應。

香港反送中支持者昨天發起2場遊行，入夜均爆發衝突。其中，尖沙咀警署外有警民互擲催淚彈及燃燒物；警方更在港鐵站內無差別發射催淚彈及壓制示威者，並波及乘客；而港島東一帶也衝突不斷。

中國國務院港澳事務辦公室今天下午4時舉行臨時記者會，根據央視網報導，楊光在會中宣稱，昨晚有「極少數暴徒」在香港長沙灣警署、尖沙咀警署、灣仔員警總部等多地向員警投擲汽油彈，導致警員多處燒傷。

他聲稱，香港警員「恪盡職守、依法履職，在止暴制亂一線表現出的專業克制、做出的重要貢獻有目共睹」，「香港激進示威者屢屢用極其危險的工具攻擊警員，已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭」。

楊光還說，「對這樣的暴力犯罪行徑，必須堅決依法打擊，毫不手軟，毫不留情」，堅決支持香港警隊和司法機構「果斷執法、嚴正司法，儘快將違法犯罪分子繩之以法」。

他表示，香港已經走到了「一個重要關頭」。「所有關心香港前途的人都應該堅定地站出來，向一切犯罪行為說不，向一切暴力分子說不，『止暴制亂、恢復秩序』，這是香港當前壓倒一切的最重要最緊迫的任務」。

據報導，港澳辦下午1時許通知駐北京港媒在港澳辦舉行臨時記者會，並以抽籤方式決定共5名港媒記者入內採訪，記者會不開放提問。

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