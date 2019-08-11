反送中》創造干預香港條件？ 中國媒體發動假新聞攻勢

2019-08-11 22:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」運動一發不可收拾，逐漸帶給北京當局龐大壓力。英國「衛報」11日指出，中國媒體已拋開對香港示威不報導、不評論、全面封鎖消息的作法，改為無所不用其極地扭曲、竄改、抹黑，並帶動輿論，似乎是為北京出手干預香港創造條件。

報導指出，中國民眾對「反送中」運動的認知宛如活在「平行時空」，當港人10日在大埔、紅磡、沙田、尖沙咀等地示威時，中國官媒《人民日報》在其微信公眾號上發文，指香港社會全體呼籲停止暴力；而當香港赤鱲角機場9日起一連3天舉行「萬人接機，香港歡迎您」和平靜坐集會，中國媒體也僅在微博張貼一名民眾對示威者怒吼「只想要香港安全」的影片。

中媒對香港的和平示威隻字不提，均以「暴動」形容，並刻意不談港人針對「逃犯條例」提出的五大訴求，而是宣稱其背後有「邪惡外國勢力」煽動，企圖推動港獨、消滅「一國兩制」。此外，中媒播放的畫面都是示威者投擲磚頭、嘲弄警察、包圍警署，而警察濫射催淚彈、胡椒噴霧，縱容疑似黑道人士離場，對民眾執法不當或情緒失控等問題，卻一律被略過。

觀察家指出，中媒在此事上態度大轉彎，可能是為北京或港府即將嚴厲對付示威者，或趁此機會推動北京對港意志鋪路。香港中文大學新聞與傳播學院學者方可成表示，當示威和遊行和平進行時，中國宣傳機構「沒什麼好說的」，但隨著暴力事件接連發生，中媒就「嗅到機會」，準備加以誇大，並煽動中國人的民族情緒。

儘管大多數中國人在未通曉來龍去脈下，對官媒說法深信不疑，但仍有少數人試圖分享更能傳達真相的文章和影片，但一概被刪除及封鎖。一名Z小姐坦言，香港人反對「逃犯條例」是因為不相信中國司法系統，「所以他們（中國政府）怎麼可能讓14億人知道真相？」她也說，反對不合理之事很常見，但在中國這麼做卻很反常。

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