反送中》香港網友明起「萬人接機」靜坐 警方：恐違法

2019-08-08 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動已持續2個月，香港網友發動9日至11日的「萬人接機」集會，希望透過「和理非」的方式表達訴求，也為抗爭前線爭取休息時間；香港機管局發言人今（8）日說，為維持秩序，從明（9）日上午開始將實施部分限制，唯有持有效護照和機票的旅客可以進出機場1號客運大樓（T1）。

綜合港媒報導，香港網友發起連3日的「萬人接機」活動，從明天下午1點開始，要在香港國際機場的1號客運大樓和平靜坐，不衝擊、不破壞也不進入禁區，希望透過和平、理性、非暴力的方式，促請港府回應5大訴求，也可以讓抗爭的勇武派獲得適當休息。

機管局雖未在網站直接闡述因應措施，不過發言人接受《香港01》 記者採訪時透露，9日上午6點至11日晚間23點59分，離境旅客要有護照、機票和24小時登機證，或是有工作證的機場員工才可以出入一號客運大樓離境大廳的旅客登記處。

由於這次的集會未向警方申請不反對通知書，港警說，「萬人接機」集會恐違法。

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