喀什米爾局勢緊張！印度增兵「全境封鎖」控制區 拘押560人

2019-08-08 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕印度政府5日廢止印控喀什米爾的「特殊地位」，剝奪「自治權」並增兵接管、斷網斷訊、軟禁當地政治領袖，約有560人遭安全部隊拘押。

綜合外媒報導，印控喀什米爾地區遭「全境封鎖」後，首府斯里納加爾（Srinagar）、邊界城市巴拉穆拉（Baramulla）以及古雷茲（Gurez）等城市，已有560人被捕，有些人是在午夜的突襲行動中被捕。

印度總理莫迪（Narendra Modi）預計今（8）日晚間通過電視向全國發表演說，解釋他的印度民族主義政府，為何決定通過總統令，撤銷喀什米爾地區維持長達70年的「特殊地位」。

喀什米爾活動人士穆罕默德（Ali Mohammed）說，他一直在調派救護車把生病的窮人送到斯里納加爾就醫，因為這些居民無法使用電話尋求醫療救助；一名病人說，「這是地獄」。

鄰國巴基斯坦已譴責印度政府的行動，這2個擁核的南亞國家長期就喀什米爾地區的主權問題發生衝突。巴國昨日已驅逐印度大使、中斷雙邊貿易，並降級兩國的外交關係，還會就此事向聯合國安理會投訴。

巴國外交部發言人費薩爾（Mohammad Faisal）說，當局正考慮向國際法院提起訴訟。他譴責印度對該地區實施斷網斷訊和「全境封鎖」，稱「喀什米爾已被改建為世界上最大的監獄。」

新德里則認為，結束該地區的自治是「內政」問題，敦促巴基斯坦重新考慮降級外交關係的決定，以便保持正常的外交溝通渠道。

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