反送中》傳黑幫重金招數千「旗兵」襲港 周末恐再爆廝殺

2019-08-07 20:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港繼7月21日元朗恐襲後，北角5日晚間也掀「白色」恐怖，十多名被懷疑是「福建幫」人士持木棍襲擊黑衣示威者，但不敵敗走。據網路訊息，北角福建幫白衫軍打輸後，傳出已動員中國大陸的鄉親到港備戰，據數千黑幫「旗兵」將大舉襲港，週末恐再爆更大衝突。

有網友在香港「連登討論區」整理微博及微信上流傳的相關訊息（網址：https://lihkg.com/thread/1427909/page/1），指出香港黑幫以每人1300至1500港元（約台幣5280至6100元）的酬勞，從中國收買數千名幫手來香港對付示威者。除了酬勞，還飯店的食宿娛樂開銷費用全包。

有微信群組透露，6日凌晨福建南安水頭鎮高速橋下，已經有3輛旅遊巴士準備駛往香港，凌晨3點開出，寫著「閩南同鄉會」，能載120人。另一個微信群裡有多人聲稱，已在路上，「正乘搭海安3部大巴、金井兩輛出發」。

有同鄉會為赴港的福建人設計統一制服，其中一版設計紅底T恤，正面印字：「林被（恁爸）福建人」，背面印有閩南語「賽林木」的不雅字眼。

微博也傳出，8日及9日泉州到香港的高鐵車票已經售罄，單單石獅市一地就出動三千人。

另綜合港媒報導，福建幫同鄉會高層從中國收買所謂愛國鄉親大軍來香港，使香港社會人心惶惶。6日晚在港鐵南昌站也有深水埗居民稱，見到有旅遊巴接載大量白衣人，嚇得居民紛紛走避回家。

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