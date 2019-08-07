警察假扮殺手全程臥底 美AV女優當庭承認買兇殺夫！

2019-08-07 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國去年發生一起AV女優買兇殺夫案，當時警方假扮殺手，全程臥底蒐證後，才將嫌犯逮捕。昨（1日）法院公開審理此案時，現年31歲的AV女優丹佛絲（Katrina L. Danforth）當庭承認，以5000美元（約新台幣15萬元）僱用職業殺手試圖謀殺親夫。在未來判決定讞後，丹尼絲可能得面臨10年監禁與25萬美元（約新台幣789萬元）罰金。

綜合外媒報導，法庭偵查的紀錄顯示，丹佛絲去年11月曾兩度致電給警察假扮的殺手溝通細節，並已將一半的佣金匯出。另外，文件還指出，丹佛絲特別要求殺手，要讓她看到丈夫屍體，才會給付尾款，丹佛絲還表示，「只要小孩子沒事，不在乎家裡的其他人因此受傷」。

不過丹佛絲並不知道，這整個買兇殺夫的過程，全都被友人介紹的「假殺手」蒐證，丹佛絲最終在機場遭逮。雖然她沒有前科紀錄，丈夫也沒有因此受害，但丹佛絲若遭判刑定罪，可能還是得面臨10年監禁的刑期，以及25萬美元（約新台幣789萬元）罰金。目前丹佛絲仍在監獄候審中。

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