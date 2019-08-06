不好混！瑞典小鎮推出許可證 行乞前先繳費

2019-08-06 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典有小鎮推出新措施，規定要在街頭行乞的人需預先支付250瑞典克朗（約新台幣816元），才能領取官方乞討許可證，引發輿論關注。

根據《衛報》報導，瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）西部的埃斯通納（Eskilstuna）是該國首個引入官方乞討許可證制度的城鎮，任何人要在街頭行乞，須事先在網路上填寫表格，或在警察局拿到有效期限為3個月的乞討許可證，否則將面臨高達4000克朗（約新台幣1萬3000元）的罰款。

瑞典社會民主工人黨議員楊笙（Jimmy Jansson）表示，草案推行了1年，直到1日才正式上路，目的是為了透過管理，讓人們更難乞討要錢；另外，許可證制度有助於無家可歸者、弱勢群體和地方政府（尤其是社福機構）接觸。

反對該措施者指出，新規定使乞討合法化，也加劇剝削的機會，犯罪集團可以先幫忙支付申請許可證的費用，再敲詐勒索當事人。然而，楊笙向當地媒體《體育畫報》（Aftonbladet）表示，他認為此舉是正確的，雖然聽到很多批評聲浪，但對於人們為何被迫行起這件事，他看不到任何關注。

自從瑞典南部的斯坎納省（Skåne）去年12月全面禁止人們在街頭行乞，陸續有數個城鎮跟進禁止乞討。

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