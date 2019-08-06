獨家》香港民族黨陳浩天：建立港人的自由國度

2019-08-06 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動延燒，港人昨發起全港大三罷（罷市、罷工、罷課）及不合作運動，香港民族黨前召集人陳浩天說，香港人已沒有其他選擇，眼前的路一定要贏，建立屬於香港人的自由國度。

為表達來自台灣民間的聲援，擔任民團「台灣聯合國協進會」宣達團發言人的曾琮愷這幾天飛到香港，見證港人爭自由的過程。曾琮愷在昨晚三罷期間也與陳浩天晤談，陳並透過影片向台灣民眾說明反送中運動為何持續增溫。

陳浩天認為，因為港人已沒有其他選擇，眼前的路一定要贏，不要害怕白色恐怖，不要怕被拘捕，一定要打倒共產黨，要為香港人爭取自由建立自由的國度，屬於香港人的自由國度。

陳浩天現年28歲，獲香港理工大學工程學院工程和工商管理雙學位，因主張港獨，在2016年被取消參選立法會議員的資格。去年9月他領導的民族黨被港府禁止運作。近期他遭香港警方以「藏有工具作非法用途」拘捕，但在被扣留約43小時後，4日晚間獲准保釋。

對於被警方拘捕，陳浩天形容是白色恐怖，並指控警察在沒有搜查令下即破門而入拘捕他，是完全違法，而沒有起訴也說明並沒有足夠證據，目的就是要將參與運動者抹黑成恐怖份子及暴力份子，但他強調他們都是一群有理念，並希望香港好的年輕人。

陳浩天並與曾琮愷一起高喊「香港加油」。

曾琮愷也在遊行現場與香港最年輕的區議員黃學豊見面，黃一路從雨傘運動到現在反送中無役不與。

黃學豊認為反送中運動會一波接著一波，除因為港府並沒有真正回應民眾訴求外，加上中共力量的介入，讓他們必須持續下去，至於港警鎮壓運動的手段也升高，包括使用催淚瓦斯等，黃也笑說：「我們已經習慣了」。

在現場觀察的曾琮愷說，香港市民是可以接受罷工運動，普遍市民都能配合接受，也能理解，雖然交通運輸不方便，路障讓許多車子塞住，但至少大家都理解這是向香港政府表達抗議跟不滿，他們對於香港政府的不滿，與特首林鄭月娥的不下台及香港警察的濫權暴力等有關，所以示威的群眾是被香港人同情與理解，他們也被動配合罷工，很少有人是罵罷工行動。現在除非林鄭月娥下台，讓香港實施普選才有可能結束這場抗爭。

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