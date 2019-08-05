美！「基礎建設」點亮全世界 台灣也在地圖中「發光」

2019-08-05 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕23歲的加拿大藝術家愛特伍（Peter Atwood）設計出以各類的「基礎建設」分佈作為主題的世界地圖，主題包含城市、鐵路、港口、機場、公路。畫面中也可見到台灣在世界地圖中熠熠生輝。

根據《倫敦經濟報》報導，一般最常見的地圖只會呈現國境邊界或是地景。對此，愛特伍表示，他試圖避免在創作這系列的地圖中，注入多餘的政治意涵。這系列的地圖只展現了一項資訊，也就是世界上都市化地區的分佈。

愛特伍表示，有觀看者會將此作品解讀成，人類所建造的文明成就，在地球上璀璨發光，而人類作為一個物種，如何在地球上建立了彼此的連結。但也有人觀看的角度是，這些基礎建設如何改變了地表，並對地球環境造成的「毀損」。

設計師表示，根據數據來繪製這系列的地圖的同時，看見這些圖樣浮現，也對自己所存在的這個世界，有了更深入的了解，對此感到非常滿意。

Finding more and more fun ways to use Blender as a cartographic tool. Emission material + bloom effect = a cool looking neon style! @blender_org #gischat pic.twitter.com/wimYNrpLN4 — Peter Atwood （@Peterincan） 2019年6月26日

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