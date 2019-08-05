港股跳水767點！香港知名作家怒轟：林鄭月娥造成的

2019-08-05 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港恒生指數今（5）日下跌767.26點，收在26151.32點，跌幅2.85%，知名香港作家陶傑對此指出，林鄭月娥把責任推給台灣等外國勢力，自己完全不用負責，但事情從頭到尾「每一步主動權都在她手上」，是林鄭月娥一手把香港搞慘。

陶傑今天在臉書指出，林鄭月娥上午在記者會中，完全不見任何積極解決問題的心意，之後香港股市在地產股帶領之下一瀉千里，「市場的反應最真實，民意在哪一邊，十分清楚」，且誠如林鄭所說，香港抗議運動性質固然已經改變，但不是她所說的外國勢力介入，而是「警鄉黑」三大元素加上林鄭一手釀製的「修例大風暴」。

陶傑認為，反送中運動在6月9日當天百萬位香港人上街後，林鄭堅持二讀、警方濫用暴力、警黑合作毆打民眾，沒有一個是香港市民或商界人士造成的，更沒有任何外國勢力介入，「全由林鄭月娥及其名下的律政司、保安局、警務處造成」，若林鄭及早收手，香港不至於會有今天股市暴跌的情況。

陶傑強調，林鄭月娥手握大權，「事態發展每一步主動權都在她手上」，而非抗爭者所擁有的權力，林鄭若真心謙卑、承諾改變，讓港人治港，為香港利益著想，就不會使大局變質，但顯見林鄭把錯都推給她口中的「暴力份子」，推給「美國台灣外國勢力」，自己反倒一點責任都沒有，如今股市大跌700點，陶怒轟：「你收貨嗎？」

陶傑臉書全文

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