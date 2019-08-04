五星旗被丟入海 中共氣瘋：幕後黑手企圖奪香港管治權

2019-08-04 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭第9週，昨天旺角12萬人示威中，民眾行經尖沙咀天星碼頭時，將五星旗拋丟入海，引發中共新的怒火，先是前香港特首梁振英懸當百萬港幣（約台幣400萬）緝凶，中國官媒新華社更在今天清晨發布評論，直接就以「底線不容觸碰——誰破壞『一國兩制』誰就將受到歷史的審判」為標題開罵。

《新華社》評論中以「喪心病狂的暴徒」稱呼丟五星旗的香港示威民眾，指這種作法是「令人髮指的暴行，公然踐踏國家的尊嚴」，「是不可饒恕的犯罪，必須嚴懲不貸」。還強調「我們要正告所有試圖挑戰中央權威、破壞『一國兩制』原則底線的醜惡勢力，誰敢冒天下之大不韙，誰就要擔負歷史的罪責，並最終被歷史審判」。

文章把香港6月以來的抗爭，控訴是「幕後黑手」指使「極端勢力」所為，才導致「暴力行為不斷升級，並列舉一系列抗爭手段，從包圍立法會開始到圍堵香港中聯辦、污損國徽、又公然侮辱國旗等，「這一系列惡行，完全暴露了暴徒及其背後勢力試圖癱瘓特區政府，破壞『一國兩制』，爭奪特區管治權，以香港亂局牽制中國發展大局的圖謀」。

文章指所謂觸碰一國兩制「底線」，包括「任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動」等，「都是絕不能允許的」。

文章指「『一國兩制』偉大事業不是一小撮香港反對派及其背後勢力所能撼動的」，笑其「不自量力」，強調「中央不會坐視不管，任由這種情況持續下去」。

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