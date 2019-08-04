警察宿舍丟擲燃火炮竹 黃大仙居民穿內衣、拖鞋上街抗爭

2019-08-04 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中第9週，昨天下午旺角約12萬人上街示威，不過示威群眾分散至旺角、尖沙咀、九龍等地，游擊抗爭，直至深夜，警方再度催淚彈武力清場，據警方稱，漏夜已逮捕至少20人，但是，卻在黃大仙站爆發與居民衝突，紀律部隊宿舍（警察宿舍）上有人從空中丟擲燃火炮竹、不明液體塑膠袋及瓶子，居民驚怕、怒罵警察，穿著內衣、拖鞋就上街抗爭，警方施放催淚彈、胡椒噴霧，驅散群眾後收場。

綜合港媒報導，黃大仙凌晨爆發強烈警民衝突，究竟是誰先挑釁，各家報導不一，有說是黃大仙站警察宿舍有人從高空擲物，包括裝有不明液體的塑膠袋、玻璃瓶等，觸怒示威者，也有一說是，示威者激動向宿舍方向猛罵及投雜物、又用激光射向宿舍，宿舍低樓層的窗戶玻璃被砸碎，也有人點然炮竹，不過從網上直播影片證明，燃火炮竹是從警察宿舍高層樓丟向大街上的示威群眾。

昨晚約11點左右，鎮暴警追趕示威民眾至黃大仙地鐵，包圍2民眾要求搜身，另有持槍警在外警戒，一度在地鐵站築起人牆，不准記者及附近民眾接近，再惹怒當地民眾，數百民眾聚集黃大仙巴士總站外與警方對峙。

從直播畫面看，很多民眾只穿拖鞋、內衣，就趕到現場加入抗警行列，還高喊「黃大仙不歡迎你們」、「收隊」等口號；警方警告不准「非法集會」，還舉紅旗。

半小時後，警方打算離撤離，但群眾不放人包圍警車，要求警方放人，再引爆新的激烈對抗，警方施放胡椒噴霧、民眾拿滅大器，期間有人向警方噴射滅火器反擊。

雙方爆發衝突、對峙，直至清晨約3點左右才減少人群到數十人，清晨4點多警方再再記者會，指控是有人換衣服混入人群到黃大仙製造事端，四處破壞，影響無辜市民，還指警方是「忍讓、克制」。

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