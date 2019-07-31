單日植樹3.53億棵 衣索比亞改寫世界紀錄

2019-07-31 00:38

〔中央社〕為搶救森林面積消退和氣候變遷導致的環境災害，衣索比亞29日在12個小時內種下3.53億顆樹苗，被當地官員視為改寫世界紀錄的創舉。

這次植樹活動源自衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed）領導的森林復育計畫--「綠色遺產」（Green Legacy），數百萬名衣索比亞人獲邀參與這項挑戰。活動展開的6小時內，阿邁德就推文說，種了約1.5億棵樹。

衣索比亞創新與技術部長梅庫里亞（Getahun Mekuria）發推文宣布，總共種了3億5363萬3660顆樹苗，打破印度於2017年號召約150萬名志工，於12小時內種植6600萬棵樹的世界紀錄。

但衣索比亞追求更大目標，總理阿邁德今年5月發推文表示，這次全國性植樹運動打算在5到10月雨季期間，總共種下40億棵樹。

致力在東非協助森林復育和農民脫貧的非政府組織「非洲農場」（Farm Africa）指出，衣索比亞於19世紀末尚有30%森林覆蓋率，但到了2019年，國土森林覆蓋率僅剩不到4%。

這個內陸國家，有80%人口仰賴農業維生。但受氣候變遷影響，衣索比亞正面臨環境惡化、土壤劣化、森林面積消退以及因發展農業而加劇的反覆乾旱和水災。

衣索比亞2017年加入20多個非洲國家行列，誓言恢復一億公頃森林，作為非洲森林景觀恢復倡議（Africa Forest Landscape Restoration Initiative）的一部分。

瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）的研究指出，若復育全球消退中的森林，總計可捕捉約2050億噸碳。全球每年碳排放量約100億噸。（實習編譯：陳意安/核稿：劉學源）

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