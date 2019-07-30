華裔美商竊商業機密 最高可判15年

2019-07-30 21:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》指出，54歲美籍華裔商人石山（Shan Shi，石山）被控竊取商業機密，29日遭華盛頓聯邦法院法院宣判罪成，但經濟間諜罪和洗錢罪則不成立。全案將於10月25日判刑，最高可被判15年徒刑。

據報導，石山因嗅到中國政府有意在南海探勘石油，因而在美成立公司，開始為中國母公司中浮新材料科技股份公司鑽研「複合薄膜塑料技術」。這是一種強力、輕質材料，可用於潛艇、石油勘探和航天等多樣化的軍用及民用領域，對深海石油和天然氣鑽井尤其重要。

然而，石山之後卻從瑞典「特瑞堡集團」（Trelleborg Offshore）位於美國德州休士頓的子公司挖人，並誘使他們將複合薄膜塑料技術和數據帶到自己的公司，因此遭到聯邦當局在2017年6月先以合謀竊取商業機密罪名起訴，後又在2018年4月被追加經濟間諜、洗錢等罪名。

經過9天聆訊和3天閉門會議後，聯邦陪審團29日宣判石山竊取商業機密罪名成立，其他兩項罪名則不成立。負責國家安全事務的司法部助理部長戴莫斯（John Demers）指出，石山是在中國戰略計畫的背景下做出該行為，目的是在浮力技術上縮小美中差距，最終滿足中國政府的利益，「本案體現中國對美國的經濟侵略，也體現美國對抗侵略的決心」。

此外，石山也被指在2013至2015年間，從母公司中浮獲得310萬美元（逾9700萬台幣），以生產和銷售複合薄膜塑料技術。

對於判決結果，石山的律師團隊表示「非常失望」，將會提出上訴。律師賽登柏格（Peter Zeidenberg）指出：「政府證人的供詞顯示，石山沒有任何偷取商業機密的意圖，我們不明白為何陪審團不相信這一點，我們會繼續努力維護石博士的名聲。」

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