欲集會抗議選委會不公 俄國反對黨遭「預防性羈押」

2019-07-27 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄國反對黨原訂於今（27）日晚間舉行集會，抗議官方取消其候選人參選資格的手段不公。不料俄國不只宣布該集會違法，更以各種名義「預防性羈押」數名反對黨人士，遭外界批評。

據《路透》報導，俄國多名反對黨人士原訂於今（27）日晚間舉行集會，抗議官方無理取消其候選人於今年9月地方選舉的參選資格。對此，俄國政府拒絕了集會申請，並稱集會「違法」且有「發展成暴力事件」的風險。

報導指出，俄國官方甚至「預防性羈押」數名來自各反對黨的異議人士，如「未來黨」的反普廷律師納瓦尼（Alexei Navalny）週三（24）遭判拘禁30日；其盟友「團結運動」領導人雅辛（Ilya Yashin）之住處遭搜索，他隨後被拘留並「丟包」到首都莫斯科外；納瓦尼的發言人亞米旭（Kira Yarmysh）也於今日上午遭到拘留。

對此，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，官方為了保持公共秩序將會果斷行動，他說：「根據執法機關的情報，官方為了防止對民眾安全、生命和健康的威脅，採取了嚴肅的預防措施。我們將會確保城市的秩序。」

《路透》記者表示，今日莫斯科市中心仍聚集了大批警力，偕同一群看起來強壯但沒有穿著制服的年輕男子鎮守。根據統計，反對黨上週末所號召的集會有超過2萬人參與。

據悉，俄國聯邦偵查委員會已針對反對黨今年6月的集會展開刑事調查，指控他們妨礙選舉委員會的運作。

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