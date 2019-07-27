反送中》上萬港人擠爆元朗幹道 包圍警署怒罵「黑警」

2019-07-27 17:20

首次上稿 16:47

更新時間 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾日前發起「光復元朗」遊行，但遭警方反對。網友們隨後發揮創意，要大家今（27）日到元朗地區旅遊、買老婆餅、哀悼李鵬（已故前中國總理）。由於人潮過多，目前元朗地區部分馬路已被群眾佔據。

綜合香港媒體報導，早在今日中午時分，元朗街頭許多商店都已經拉下鐵門。下午2時許，元朗街頭及鄰近的港鐵站開始出現大量黑衣人士，部分人士帶著李鵬的照片在現場席地而坐。剛動完手術的香港立法會議員陳淑莊也現身元朗，她說今天自己來旅遊，不接受訪問。

下午3時許，部分民眾途經元朗警署外時，圍著高喊「黑警」、「香港警察，知法犯法」等口號，致使警署關上鐵門。同時，由於「旅遊」人潮過多，俗稱「元朗大馬路」的青山公路元朗段全線都被群眾佔據，路旁的餅店更是大排長龍，預計得等候約15分鐘才能買到老婆餅。據《中央社》報導，目前已聚集約萬名群眾。

鄰近元朗的嶺南大學校長鄭國漢等校方高層亦現身於港鐵朗屏站，鄭國漢表示，今天是來「觀察元朗環境」，不是來遊行。大批群眾尾隨於鄭國漢身後，高喊「嶺南第一，保護校長」、「鄭國漢，香港蔡元培」等口號。

日前元朗暴力事件中成為眾矢之的的立法會議員何君堯正是嶺大校董，部分學生因而要求校董會罷免何君堯。對此，鄭國漢表示只有教育局有權凍結及罷免其職位，但校方會建議校董會對此召開特別會議，也會去信教育局要求譴責暴力行為，並調查何君堯在元朗襲擊事件的角色。

截至下午4時，現場大致和平，沒有見到激烈衝突。下午4時30分，約百名防暴警察聚集於港鐵元朗站附近，並舉出黃旗警告。下午4時55分，警方舉出紅旗，要求群眾停止衝擊，並逐步向元朗站前進。下午5時12分，警方舉出黑旗，意為「警告，催淚煙」。下午5時18分，警方開始向群眾發射催淚彈，群眾逐漸散去。

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