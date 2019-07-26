反送中》政府律師參戰！香港律政司雇員：堅決捍衛基本法

2019-07-26 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動歷經元朗暴力事件，再次激起香港市民大眾的不滿，今（26）日晚間傳出香港「律政司政府律師」也加入聲援行列，表示將堅決捍衛《基本法》所保障的自由平等，呼籲港府對警方以及元朗大規模暴力事件進行全面檢討和調查。

香港連登討論區（LIHKG）的時事台晚間出現一則「律政司政府律師聲明」，內容發表5項聲明，表明除堅決捍衛《基本法》所賦予的自由平等之外，呼籲港府對於警方近期的暴力驅離及7月21日元朗大規模襲擊事件的怠慢，進行全盤檢討和調查。

該聲明中強調，律政司（Department of Justice）的政府律師職系，雖向來秉持行政中立、恪守法治的客觀原則，但同時身為法律界及香港的一員，將堅決捍衛《基本法》所賦予香港人民的自由和平等權，不應受特區政府政權交替及政治立場而改變。

這群政府律師也強調，雖然公務員必須支持港府的政策和行動決定，但「公職不能凌駕公務員的憲制性權利」政府官員的政治立場，並不代表公務員的政治立場。他們呼籲港府調查警務人員動用武力拘捕和平集會者，以及21日元朗暴力事件是否有職務怠慢的問題。

最後，他們附上約22張匿名但能夠區別不同的律政司識別證，其中包括多名「高級政府律師」（Senior Government Counsel）和數名「政府律師」（Government Counsel），有些律師更附上手寫的標語為香港市民打氣加油。

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