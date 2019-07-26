香港航空界警告港府 航管員可能「不合作」重創經濟

2019-07-26 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動延燒，香港空勤人員總工會今天（26日）在香港國際機場發起集會，重申5大訴求，現場約有2500人參加。根據香港航空管制員給政府的公開信指出，如果當局未對訴求提出建設性回應，「我們不排除行動升級，進行不合作運動。」並警告香港國際機場的客貨運量在全球位居榜首，屆時如不能正常運作，將導致嚴重經濟損失。

信中提到，香港國際機場是全球最繁忙機場之一，作為從事人命攸關的專業，絕不能以壓力大或被人指罵情緒失控作為犯錯或疏忽職守的藉口，因為任何一個錯誤決定都足以引發嚴重空難，「而香港人的性命安全，香港政府及警察理應責無旁貸。」可是，反送中行動至今出現許多民眾傷亡，「但執政者依然無動於衷、視而不見。」更表示：「人民在哀號，我們的家失去了秩序，我們還可以憑甚麼繼續沈醉工作，埋沒良心、默不作聲、助紂為虐呢？」

信中強調，當看見社會上的不公義，身為航空界的專業人士，「今天，我們不能只說專業，更要講良知。」同時直指香港高層和警方對上環開槍事件及元朗暴力事件的回應毫無重點、建設性，且是非顛倒，呼籲香港政府對於民間反送中5大訴求提出建設性回應，「否則，我們不排除行動升級，進行不合作運動。」

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