反送中》解放軍隨時入港？外媒詳細分析可能性

2019-07-26 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗爭事件從今年6月延燒至今，日前甚至傳出依據中國〈駐軍法〉規定，解放軍隨時都能聽從香港政府指令派遣至港，使各界擔憂是否會發生如1989年六四天安門事件一樣的流血鎮壓衝突。近日外媒就整理有關「駐港解放軍」的資訊，望各界能知悉中國北京對香港的政策。

《紐約時報中文網》整理駐港解放軍的歷史背景及其作用，報導指出，1997年香港主權移交給北京之後，解放軍隨之入港，民眾擔心解放軍入港，會像六四天安門事件一樣屠殺民眾，但至今過了22年，中國解放軍在港作用一直有限。

不過隨著「反送中」事件的發展，再加上721遊行抗議民眾將目標轉移至中聯辦，使得北京政府對香港的作為有越發嚴厲趨勢，甚至傳出隨時派駐港解放軍鎮壓抗議民眾。

中國政府從未宣佈過駐港解放軍的確切人數，不過外界推估人數落在6000至10000人之間，但僅有部分解放軍在香港。香港依照「一國兩制」原則，解放軍並不會直接介入香港內政，但依據〈駐軍法〉以及香港〈基本法〉，政府可以在必要時向中央調派駐港部隊「協助維持社會治安旱災害救助」。

報導還指稱，中國國防部發言人吳謙雖放話表示解放軍隨時都能入港，但目前並沒有跡象顯示港府有意讓軍隊介入內政。

香港中文大學兼任教授林和立則表示，是否派駐解放軍實際上都由習近平決定，但他也表示北京不會馬上派遣解放軍，若貿然決定恐影響領導層的聲譽，「中國會很丟臉」。

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