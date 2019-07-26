英國首相強森：現有協議無法被接受 硬脫歐列首要事項

2019-07-26 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕甫上任的英國首相強森（Boris Johnson）25日在英國國會首次發表演說，他表示，新政府的使命就是要讓英國在10月31日如期脫歐，並已經要求國務大臣戈夫（Michael Gove）將無協議脫歐列為首要事項。

綜合外媒報導，強森在演說上指出，新政府的任務是要團結並且重振英國，讓英國成為「地球上最棒的地方」（the greatest place on earth）。他強調，為了達到這個目標，首要任務就是讓英國成功在10月31日脫離歐盟。

強森表示，他個人比較偏好有明確協議的脫歐，但前首相梅伊（Theresa May）與歐盟達成的協議已經在國會被3次投票否決，顯示現有的協議並不被國會議員與整個英國所接受。

強森相信，即便是在如此接近脫歐期限的時刻，與歐盟重新達成新的協議依然是有可能的，他會讓整個政府都全力投入脫歐相關準備工作。他認為英方已經準備好再度進行談判，並且希望歐盟也同樣準備好談判。

但強森隨即話鋒一轉表示，如果歐盟不願談判，那麼英國依然會在10月31日硬脫歐（即無協議脫歐）。他已經要求國務大臣戈夫（Michael Gove），將無協議脫歐列為新政府的首要事項，並強調新政府對此已有「比外界認為的還更好」的準備。

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