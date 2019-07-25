「英國川普」上任前一天稱：新英國政府將「非常親中」

2019-07-25 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕被英國傳媒稱為「英國川普」的新任首相強森（Boris Johnson）於24日上任。強森上任前接受香港媒體訪問時稱，新英國政府將「非常親中」（very pro-China），並提到他對中國「一帶一路」倡議非常感興趣。

綜合外媒報導，強森在23日接受香港媒體「鳳凰衛視」訪問時表示，「我們對『一帶一路』倡議非常熱情，並對習主席正在籌劃些什麼，非常有興趣。」強森在訪問中甚至發誓要讓英國成為「對中國最開放的歐洲經濟體」。

「我們非常幸運」，強森表示，英國有15萬5千名來自中國的學生，並稱這些學生為英國以及英國社會做出了巨大的貢獻。強森表示，「我的女兒不久前在中國學中文，這非常重要，也非常困難。」

今日中國外交部發言人華春瑩對強森的言論表示，祝賀強森首相就任，並指中國重視中英關係，願與英國拓展包括「一帶一路」在內的各領域務實合作和人文交流，擴大兩國關係，共同維護多邊主義和自由貿易，以應對全球性挑戰。

根據「香港經濟日報」今日報導，強森的「親中」言論，或許能緩和近日香港「反送中」運動所造成的中英關係緊張，不過，報導指出，強森的「親中」立場相信更多的是出於對經濟需要的現實考量，而實際的對中政策，更大程度上會取決於美中兩國在貿易、科技等各領域博弈的發展事態。

報導點出，強森之所以急於展示「親中」態度，最主要的原因，無非是他上任後將面臨的「脫歐」硬仗，如果未能與歐盟達成協議導致「硬脫歐」，對經濟的衝擊可想而知，在此前提之下，中英關係的緩和以及中資的吸納更顯重要。

據該報導，強森被稱為「英版川普」的原因，是由於其言論及政府傾向反覆而多變，給人不大可信的印象。

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