美國聯邦政府恢復處死 5名死刑犯將伏法

2019-07-26 04:43

〔中央社〕美國司法部今天表示，將恢復16年來暫停執行的死刑政策，允許聯邦政府處死死刑犯，並立即排定5名聯邦死囚的伏法日期。

司法部長巴爾（William Barr）表示：「國會參眾兩院已通過立法、並由總統簽署，明確授權執行死刑。」

美國聯邦政府上次執行死刑是在2003年。司法部官員指出，自此之後，由於針對過去使用的注射處決藥物的訴訟一再拖延，聯邦政府無法繼續實行死刑。

去年全美處死25人，都是由州當局執行。

路透社報導，目前美國有62名聯邦死刑犯，包括2013年波士頓馬拉松爆炸案主嫌查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）。

司法部表示，已排定5名聯邦死囚的伏法日期，6週內將執行完畢，這些人都會以單一藥物「戊巴比妥」（pentobarbital）處死。

這5名死刑犯包括白人至上主義者丹尼爾‧路易斯‧李（Daniel Lewis Lee）在內，他因殺害包括一名8歲女童在內的一家3口而被定罪。

丹尼爾‧路易斯‧李將是首位伏法的人，時間訂在今年12月9日。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人哈克（Farhan Haq）說，古特瑞斯認為死刑在任何地方都不能發生。

根據民意調查，1990年代以來，美國民眾對死刑的支持已下降。歐洲聯盟國家都已廢除死刑。

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