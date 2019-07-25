伊朗扣押英國油輪 英下令軍艦護航

2019-07-25 23:14

〔編譯管淑平／綜合報導〕伊朗在中東荷姆茲海峽扣押懸掛英國旗的油輪，升高波斯灣局勢緊張，為此，英國政府25日表示，已經指示海軍軍艦護航，捍衛航行自由。

英國政府發言人說，「皇家海軍已獲派任務，護送懸掛英國旗船隻航越荷姆茲海峽，不論是單獨還是結隊的船隻，只要事先通知都會護送」，並指航行自由攸關全球貿易體系和世界經濟，「我們將盡一切所能捍衛」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊19日指控英國油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero）違反國際海事規則，強行扣押，據信此舉是回應英國海外領地直布羅陀政府日前以違反制裁向敘利亞運送原油為由，在英國海軍協助下扣押一艘懸掛巴拿馬旗、載運伊朗原油的油輪。

英國海軍目前在波斯灣部署「蒙特羅斯號」護衛艦（HMS Montrose）以及數艘較小型軍艦。倫敦當局22日提議組成歐洲國家為首的軍艦護航任務，向歐盟成員說明時，還強調不會有北大西洋公約組織（NATO）或者美國直接涉入。歐盟外交官透露，英國的護航提議獲得法國、義大利和丹麥支持，但是德國、荷蘭、西班牙都說還在研究，暫不表態。

美國6月底提議與盟邦共同護航波斯灣，但是歐洲國家反應平平。一名歐盟外交高官說，「英國提出請求，而非華府，會更容易獲得歐洲支持」，因為維護航行自由與美國對伊朗施壓行動不同。

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