黑幫老大元朗打人仆街 遭打傷港民讓出救護車急救

2019-07-24 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中民眾在元朗港鐵站遭大批白衣人圍毆，帶頭圍毆民眾的黑幫大老飛天南在打人時突然心臟病發，本來要搶救被打民眾的救護車立即改救他，目前暫時脫離險境。不過，救他的急診室醫生在施救後，對飛天南發公開信，指「極度鄙視」飛天南，是因醫生天職才救他，並告誡其要好好做人。

綜合媒體報導，本月22日凌晨，一群黑社會幫派成員身穿衣在香港元朗地鐵站無差別攻擊市民，議員、民眾和記者都被打出血，連孕婦都不放過，致45人送醫急救，而巧合的是，帶頭打人的黑幫老大飛天南在過程中突然倒地不起，被送往醫院救治。

在醫生的搶救下飛天南暫脫險境，昨天（23日）臉書上一名香港公立醫院急診室的醫生Dr Kwong寫了一封公開信《致飛天哥的信》證實救治飛天南，告訴他，現場警察都沒有幫他做基本急救，反而是被他打傷的市民讓出救護車，才能立刻幫他急救、平安送到醫院，當時情況緊急，若不能立即電擊，每一鐘就增加10%死亡機率。

醫生寫到，「其實醫護人員是極度鄙視你的行為，他們是因為尊重「專業」和使命，所以能夠拋開個人情感，行使救人的基本職責」、「我相信因果報應，行善積德，但多行不義必自斃。希望你重生後，好好珍惜生命，不要再重行舊路，甚至帶來正面改變。」

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