他卡夾縫失蹤10年 工人搬開超市冰箱驚見遺骸

2019-07-23 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子蒙卡達（Larry Ely Murillo-Moncada）失蹤10年，早先他曾在愛荷華州康瑟爾崖一家名為No Frills的超市工作，但超市已於2016年歇業。今年初，工人進行拆除作業時，竟在冰箱後方夾縫內發現一具遺體，經過DNA與衣物比對，證實為蒙卡達。

綜合媒體報導，2009年11月28日，當時25歲的蒙卡達突然失蹤。蒙卡達的父母表示，孩子因心情不好跑出家門，未料一去不復返，四處打聽詢問仍無法得知他的下落，即便報警也杳無音訊，但其母一直有個奇怪的想法，就是寶貝從未離開過超市。

報導指出，今年1月下旬，外包工人正要移走貨架與冰箱時，在夾縫內驚見該具遺體，警方比對DNA與蒙卡達失蹤時身上的穿著，確認為本尊無誤。

報導提到，冰箱上方的空間，早先被用來儲物，員工不時也會在那休息，不過與牆壁有距離約45公分，警方猜測蒙卡達爬上去時，可能不小心掉進去困住，而壓縮機的聲音太吵，以致於其他員工沒聽見求救聲。

報導提及，驗屍報告顯示，蒙卡達身上並無受到外傷的跡象，因此該案被視為意外死亡。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法