俄軍機兩度闖南韓領空 中國軍機也來騷擾

2019-07-23 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕韓媒今上午快訊報導，指2架中國軍機及3架俄羅斯軍機飛入南韓的防空識別區（KADIZ），其中一架俄國軍機還兩度闖入領空，南韓為此讓戰機緊急升空，並向軍機進行警告射擊。

《韓聯社》今上午約10點半發布快訊指出，有2架中國軍機及3架俄羅斯軍機飛入該國的防空識別區，其中1架俄羅斯戰機甚至兩度闖入南韓獨島一帶領空，報導指這也是俄國軍機史上首次侵犯南韓領空。

南韓軍方為此讓F-15K及KF-16等多架戰機升空，並朝俄國軍機的方向開火示警。

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