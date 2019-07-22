反送中》否認策劃元朗暴行 何君堯：被打市民是「黑衣暴徒」

2019-07-22 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗西鐵站昨（21）日發生白衣人毆打記者、市民的暴力事件。立法會的建制派議員何君堯由於昨日被人拍到與白衣人握手、比讚，甚至稱白衣人為「你們是我們的英雄」的影片在網路上流傳，引發外界質疑。今日何君堯否認策劃「襲擊元朗」的行動，並表示當時稱讚對方「英雄」是認同元朗人保家衛民的作風和情操，還指被攻擊的市民是「黑衣暴徒」，而當原本和平而寧靜的社區受到「黑衣暴徒」的「刻意挑撥、挑釁的行為」衝擊，「人會有反應是很正常的事。」

何君堯今日凌晨在臉書上發文譴責民陣所舉辦遊行，稱其為「表面上搞和平示威，實際上煽動群眾擾亂社會公安」。對於網路上的影片所引發的質疑，何君堯表示他與白衣人打黑衣人事件「絕對沒有任何關係」，「我只是晚飯後經過，有很多市民還認識我，他們很認同我為港敢言發聲支持警察維持治安，要求跟我拍照，我亦樂於接受。」

根據香港「立場新聞」報導，何君堯今日中午開記者會表示，該影片在襲擊事件發生前拍攝，他事前不知道白衣人會在西鐵站打人。對於網路上有孕婦被白衣人打倒在地，何君堯則表示，該孕婦也有可能被「黑衣暴徒」所傷，也有可能是因黑衣人噴水以致滑倒。對於警方昨晚遲遲不到現場，何君堯表示不能接受，但又說完全「不會驚奇」，反指就如同警方一直對民陣的遊行沒有採取管制行動一樣。

對於市民被白衣人毆打，何君堯指暴力需要譴責，他也不同意「以暴制暴」。不過，何君堯斥示威者（指反送中示威者）將暴力事件引入香港，導致昨日的元朗非常緊張，所以才有「白衣行動」。何君堯稱被攻擊的市民是「黑衣暴徒」，又指當示威者以「刻意挑撥、挑釁」的行為，「來衝擊一個和平而寧靜的社區，人會有反應是很正常的事。」

關於該孕婦倒地的原因是否為「滑倒」，就網路上所流傳的影片可見，當時該名孕婦與身穿黑衣的男子遭白衣人毆打，兩人先是相擁後來不敵攻擊，孕婦首先倒地。據了解，網路上有人稱該名黑衣男子為孕婦的丈夫。

何君堯與白衣人握手影片︰

孕婦遭襲倒地過程影片︰

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