「直闖51區」意外爆紅 發起人打算轉型音樂節！

〔即時新聞/綜合報導〕日前在臉書上「直闖51區,他們無法阻止我們所有人」的活動,參加人數已高達近186萬人,當初的惡搞意外爆紅,讓發起人羅伯茲(Matty Roberts)感到相當意外,並開始認真考慮將活動轉型成一個藝術音樂節。

根據澳大利亞《ABC News》報導,現年20歲的羅伯茲表示,「當初其實只是開玩笑,但由於網路的傳播,活動像病毒般在世界各地傳開,我也因為這件事認識了很多人,我打算把活動變成一個像是音樂節的活動,讓來自世界各地的音樂家或獨立樂團到內華達州的沙漠裡表演」。

由於活動引起不少迴響,讓美國軍方不得不對此發出聲明,政府有注意到這個活動,並警告大家51區是軍事管制區,任何嘗試非法闖入軍事基地的行為都是非常危險的,因此不鼓勵任何人前往美軍基地。

本身主修石油工程的羅勃茲表示,「我猜FBI是不是已經盯上我了?直闖51區的活動初衷單純是種想像力與趣味性的展現,我不希望任何人因此受傷。」

當初的惡搞活動看似告個段落,但在發起人打算轉型成音樂節後,仍吸引到美國本土酒商的興趣,並在推特寫道:「打破常規! 搞定外星人就靠清爽啤酒!」

Screw it. Free Bud Light to any alien that makes it out. https://t.co/AOWOYL3Oyp