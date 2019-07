挺警港人邊罵外媒 邊說「愛與和平」

2019-07-21 13:19

〔即時新聞/綜合報導〕香港《逃犯條例》修訂爭議延燒,在6月30日撐警(挺警)集會後,建制派人士昨日舉行「守護香港集會」,大會宣布有31.6萬人出席,有別於先前的反送中遊行,因這場集會「政治正確」,中國媒體競相轉載,但有外媒記者在現場連線報導時,卻遭「挺中」民眾當接干擾嗆聲,還批BBC報導「假新聞」,甚至有人發出噓聲並喊「去死」,態度十分惡劣。

親中的建制派以「反暴力,撐警察」、「反衝擊,保經濟」等為主題,昨日在金鐘添馬公園舉行「守護香港」集會,BBC駐中國記者麥迪文(Stephen McDonell)也前往現場報導,從他在推特分享的影片顯示,他在連線報導時遭到挺中民眾干擾嗆聲,當時麥迪文正在說明集會規模比不上之前的「反送中」遊行,同時也提到港警先前在一處倉庫破獲TATP炸藥等危險物品,但此時卻有一名女子在旁邊不斷干擾他,稱麥迪文「說的都不是真的,香港人都很和平」。

麥迪文聞言便向女子表示,「我沒有說他們是不和平的人」,並對鏡頭解釋,這裡有一種反媒體的氛圍,但女子又反駁稱「不是反媒體,只是反對你這樣的媒體。你是假新聞」,麥迪文則強調自己說的內容並非虛假,只是在說明今天發生的事情,但女子依舊在旁邊持續直呼「你說的不是事實」,讓忍無可忍的麥迪文乾脆將女子拉到鏡頭前,並直接問她:「我剛說的到底有什麼問題?」女子一開始仍持續稱沒有暴力,直到麥迪文反問後,才承認確實有人因為炸藥被逮捕。

麥迪文在推特也有發布另一段影片,內容則是有民眾對著BBC攝影記者發出噓聲,並喊「去死」,態度十分惡劣。

When the pro-Beijing camp crashes your TV live cross at their rally in #HongKong part 1. #China pic.twitter.com/bdq6QZ8zI0 — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) 2019年7月20日

When the pro-Beijing camp crashes your TV live cross at their rally in #HongKong part 2. #China pic.twitter.com/bU3Sy20eil — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) 2019年7月20日

What you can’t see (and hear) behind our cameraman Alex are the pro-Beijing hecklers telling telling me to “go and die”. pic.twitter.com/Wl1ZhcsxVQ — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) 2019年7月20日

